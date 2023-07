1973: Ministro pretende sugerir uma confederação só para o futebol

São Paulo

O ministro da Educação e Cultura, Jarbas Passarinho, pretende propor a criação de uma confederação de futebol no país, deixando para a atual CBD (Confederação Brasileira de Desportos) a direção dos esportes amadores.

Ele também tem a intenção de sugerir a reestruturação da comissão técnica da seleção brasileira, a fixação de um treinador permanente e exclusivo para a equipe nacional e um rodízio no comando do futebol.

As propostas devem ser feitas na reunião que Passarinho terá com o presidente da CBD, João Havelange, e o técnico da seleção, Zagallo. Um dos objetivos do encontro é ajudar a preparação dos jogadores para a Copa do Mundo-1974.