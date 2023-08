1973: Brasil e Paraguai avançam etapa para construção de Itaipu

São Paulo

O Brasil e o Paraguai iniciarão nesta segunda-feira (13) a última grande etapa do processo para possibilitar a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Os chanceleres dos dois países comandarão, em Assunção, a cerimônia de troca dos instrumentos de ratificação do acordo para o aproveitamento do potencial energético do rio Paraná.

Antes do início da fase de obras, ainda faltam a organização da empresa criada pelo Brasil e pelo Paraguai para administrar a hidrelétrica e a conclusão dos estudos da construção.

Segundo os diplomatas, os dois países consideram-se com direito de fazer a obra e estão convencidos de que ela não trará prejuízo sensível à Argentina.