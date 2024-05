Noite intensa de resgates na Grande Porto Alegre; Guaíba segue em elevação

Brasília

Em mais uma noite dramática para os gaúchos, a chuva voltou a cair na Grande Porto Alegre e em municípios da região norte do estado. Na última medição realizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA), às 7h deste domingo (5), o rio Guaíba marcava 5,29 metros, seguindo em elevação.

Durante a madrugada, as imagens compartilhadas nas redes sociais eram de união e solidariedade. Em Canoas, na região metropolitana, populares realizaram um cordão humano dentro da água para auxiliar as embarcações que a todo momento chegavam com pessoas resgatadas das áreas inundadas.

Em Canoas, populares realizam cordão humano para auxiliar embarcações que resgatam pessoas ilhadas - Reprodução/Internet

Já na manhã deste domingo (5), a prefeitura do município expôs a necessidade de mais barcos e voluntários para realização de resgates. Estima-se que o número de atingidos equivale a quase metade da população de 347 mil habitantes.

Agora, a zona sul do estado também se prepara para a elevação da Lagoa dos Patos, que recebe água de 27 rios. Municípios da região já evacuam áreas de risco após o alerta da Defesa Civil. Em Pelotas, 90 famílias deixaram suas casas para se abrigar na casa de parentes e em abrigos municipais.

Resgates continuam

Ao longo do sábado (4), os resgates foram intensos nas regiões do Vale do Taquari e da Serra Gaúcha. As operações de resgate aéreo resgataram 145 pessoas que estavam isoladas entre esses locais. Por terra, outras 286 pessoas foram encaminhadas para lugares seguros.



A expectativa é que o tempo firme neste domingo e contribua para a realização de mais resgates. Além disso, a limpeza e reestruturação dos municípios, bem como de vias, se torna mais viável.