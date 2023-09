1923: Conflito do RS tem combate na região de Poncho Verde

São Paulo

Notícias chegadas de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, informam que um encarniçado combate é travado entre revolucionários e defensores do atual governo estadual, na região de Poncho Verde (distrito do município de Dom Pedrito).

De um lado estão a coluna revolucionária comandada por Honório Lemes e uma divisão de combate. Do outro estão as forças estaduais compostas pelas tropas do coronel Sinhô Cunha, do caudilho uruguaio Nepomuceno Saraiva e do comandante Pedroso.

A linha dos rebeldes está estendida ao longo da fronteira com o Uruguai. Esse movimento luta para tirar do poder o governador Borges de Medeiros.