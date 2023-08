1923: Companhia teatral Ba-Ta-Clan faz sucesso na chegada ao Rio

São Paulo

Com extraordinário sucesso e com uma casa completamente cheia, a companhia francesa Ba-Ta-Clan estreou nesta temporada no Theatro Lyrico, no Rio de Janeiro, no domingo (5).

Foi levada à cena a peça "C’est la Miss", tendo a artista Mistinguett e a diretora Rasimi sido calorosamente aplaudidas, bem como os demais integrantes da companhia.

O atual conjunto do Ba-Ta-Clan é muito superior ao que esteve no Brasil no ano passado.

A apresentação estava anunciada para ser feita no sábado (4), mas foi necessário mudar a data devido a um atraso no desembarque do material cênico. O mesmo ocorreu com a companhia espanhola Velasco.