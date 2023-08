1923: Trabalho em escritório em dias de feriado é relatado em SP

São Paulo

Em uma carta recebida pela Folha da Noite, um trabalhador protesta contra uma suposta série de desrespeitos praticados contra a lei que determina o fechamento de estabelecimentos comerciais em São Paulo em dias de feriado.

Para se comprovar as irregularidades em escritórios comerciais, ele sugere uma simples sindicância.

"Verificará com a máxima facilidade que, em pleno coração da cidade, a dois passos mesmo da Câmara Municipal, há importantes escritórios que funcionam como nos dias úteis, sem ao menos disfarçar a data da sua correspondência e com as suas portas apenas cerradas, com a entrada franqueada a quem queira visitá-los", diz a carta.