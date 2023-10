1923: Apea rompe com CBD antes de Brasil disputar Sul-Americano

São Paulo

A notícia de que a Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) resolveu romper com a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), por causa das mil irregularidades nas relações entre os centros esportivos de São Paulo e Rio de Janeiro, provocou grande sensação nos círculos do futebol carioca.

A CBD (que havia requisitado oito jogadores de times da Apea para formar a seleção) decidiu que, mesmo com a ruptura com os paulistas, o país se fará representar no Campeonato Sul-Americano de futebol, no Uruguai.

Segundo os dirigentes, a seleção deve embarcar no porto do Rio de Janeiro com destino a Montevidéu no dia 5 de novembro.