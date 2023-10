1923: Mocchi leva a ópera 'Aida' ao Theatro Municipal de São Paulo

São Paulo

A Companhia Lírica de Walter Mocchi estreou com a ópera "Aida", nesta terça-feira (16), no Theatro Municipal de São Paulo e recebeu ruidosos aplausos.

Coube o papel-título a Claudia Muzio, uma artista de superior organização vocal e de notável poder de composição e dramaticidade.

Flora Perini atuou com brilho a parte de Amneris cantando com expressão e vigor os trechos mais emotivos do papel. Já Aureliano Pertile empolgou a plateia com a ductilidade de sua voz rigorosamente educada, dando ao público um Radamés opulento em todo o esplendor do seu volume vocal.

A estreia foi, incontestavelmente, um triunfo.