1923: Feliciano Sodré é indicado para concorrer ao governo do Rio

Uma convenção política reunida em Niterói, na presença dos representantes de 48 municípios do Rio de Janeiro e de outros políticos, indicou Feliciano Sodré para se candidatar a presidente daquele estado (governador). O nome escolhido para ser o vice é o de Paulino de Souza.

Também foi constituída a comissão executiva que apontará os candidatos à Assembleia Legislativa e tratará da organização da Câmaras Municipais com as respectivas Prefeituras.

A eleição para o governo do estado será no dia 28 de outubro (no último pleito, dois candidatos se declararam vencedores, o próprio Sodré e o Raul Fernandes, e, assim, uma intervenção federal foi decretada no Rio).