1923: Após catástrofe no Japão, Brasil perde contato com embaixada

São Paulo

Depois de um devastador terremoto ter atingido a região de Kanto, no Japão, no sábado (1º), o encarregado do Brasil em Pequim, na China, informou ao Itamaraty que é impossível se comunicar com a embaixada brasileira em Tóquio, uma das cidades afetadas.

O embaixador japonês no Brasil também não recebeu nenhuma informação oficial do seu país sobre a catástrofe.

As notícias que chegam a Londres, na Inglaterra, são aterrorizadoras. Relatam que numerosas cidades ficaram completamente arrasadas e que é difícil conhecer a extensão da tragédia (as estimativas, que posteriormente seriam feitas, indicariam cerca de 140 mil mortes).