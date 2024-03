1924: Amea é organizada após saída de Flu, Fla e Botafogo da Liga

São Paulo

Com a cisão entre os clubes no futebol do Rio de Janeiro, uma nova instituição está sendo formada, a Amea (Associação Metropolitana de Esportes Athleticos).

As agremiações interessadas em fazer parte do grupo devem enviar as candidaturas à sede do Fluminense. Entre as informações pedidas estão as profissões que os atletas exercem atualmente e as que exerceram anteriormente, indicando os endereços e os nomes dos chefes.

O campeonato de futebol vem sendo organizado pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, mas Flu, Flamengo, Botafogo e outros times decidiram se desligar dela (agora, o Rio poderá ter dois torneios).