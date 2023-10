1973: Forças de paz se posicionam na região da Guerra do Yom Kippur

São Paulo

Depois do acordo de trégua, as primeiras tropas de supervisão de paz das Nações Unidas começaram a se posicionar na região da Guerra do Yom Kippu. Nesse conflito, Egito, Síria e forças de outros países árabes haviam enfrentado Israel.

Segundo a ONU, as equipes encontraram a cidade de Suez destruída, mas a situação estava tranquila ao longo do canal.

O vice-primeiro-ministro israelense, Yigal Allon, afirmou que o seu país poderia retirar as forças militares da margem ocidental do canal de Suez em troca da saída das tropas do Egito do lado oriental. Os dois governos concordaram com a proposta de um debate das linhas de armistício e da efetivação do cessar-fogo.