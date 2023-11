1923: SP Railway obtém promessa para renovação de contrato

São Paulo

O presidente da diretoria da São Paulo Railway, o conde de Bessborough, pleiteou e obteve do governo federal a segurança para a renovação do contrato de exploração do serviço ferroviário entre as cidades de Jundiaí e Santos, segundo divulgou o jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, na sua edição desta quarta-feira (14).

Para superar as dificuldades nas conversas, ele teria se comprometido a desistir da alta indenização que reclamava ser um direito da empresa, a pretexto de uma diferença de tarifa.

O Correio publicou que o conde esteve no palácio do Catete (sede da Presidência da República) a despedir-se antes de viajar satisfeito para São Paulo.