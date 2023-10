1923: Aviões agitarão o céu do bairro do Ipiranga, em São Paulo

São Paulo

A aviadora Thereza de Marzo promoverá no seu aeródromo no bairro do Ipiranga, em São Paulo, neste domingo (28), um festival aéreo que está despertando grande interesse na população pelo capricho da organização e pelos nomes dos participantes.

Voos com passageiros e acrobáticos serão feitos no local. Entre os aviadores que tomarão parte do evento estão o ás paulista Edu Chaves (que realizou a travessia Rio de Janeiro - Buenos Aires), Fritz Roesler, João de Barros e os irmãos Robba.

A fim de abrilhantar ainda mais o festival, suavizando os intervalos, a banda musical do 4º Batalhão de Caçadores se apresentará com 54 integrantes.