1923: RS festeja acordo de paz entre revolucionários e governador

São Paulo

Continuam as manifestações de regozijo por motivo da assinatura do acordo de paz que estabelece o fim do conflito entre o movimento revolucionário no Rio Grande do Sul e as forças defensoras do governador Borges de Medeiros (com o pacto, ele permanece no cargo, mas não poderá disputar a reeleição).

A cidade de Porto Alegre está inteira embandeirada. Houve concertos públicos em vários pontos neste domingo (16), e não devem funcionar as repartições federais e municipais nesta segunda-feira.

O governo federal intermediou o acordo, e o presidente Arthur Bernardes enviou uma longa mensagem ao Congresso sobre a ação pacificadora.