1923: Governador do RS apresenta contraproposta a revoltosos

São Paulo

O ministro da Guerra, o general Setembrino de Carvalho, informou o governador do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, da proposta de paz do Assis Brasil, líder da oposição gaúcha, para terminar o conflito entre o movimento revolucionário e os apoiadores da atual da administração estadual.

Então, o governador ofereceu uma contraproposta, que foi encaminhada pelo ministro a Assis Brasil.

As negociações entre os dois grupos gaúchos, intermediadas pelo general Setembrino, continuarão. Apesar do sigilo guardado, comenta-se que os revoltosos permanecem reivindicando a saída de Borges de Medeiros do governo estadual para a pacificação.