1973: Terroristas se entregam no Kuwait após massacre na Itália

São Paulo

Terminou nesta terça-feira (18) em um aeroporto no Kuwait a ação do grupo terrorista palestino que havia atacado o aeroporto de Fiumicino, perto de Roma, na Itália, e matado no total 32 pessoas no dia anterior.

Após o massacre na Itália, eles sequestraram uma aeronave e viajaram, com reféns, para Atenas, na Grécia, para Damasco, na Síria, e para Cidade do Kuwait, onde se entregaram depois de uma negociação com o governo local.

Testemunhas disseram que os 11 reféns deixaram o avião e, em seguida, saiu o grupo de cinco terroristas, desarmados.

Os autores do atentado não revelaram se eles pertencem a alguma organização ou não.