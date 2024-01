1924: Ator italiano Ermete Zacconi é aclamado em despedida de SP

São Paulo

A curta temporada de ouro do famoso ator italiano Ermete Zacconi no Theatro Municipal de São Paulo encerrou-se nesta quinta-feira (31) — foi a mais linda e entusiástica noite do artista na cidade.

Ele atuou no espetáculo "Morte Civil" e recebeu a aclamação do público, que estava em delírio. Entre os longos aplausos no fim da atração, o ator brasileiro Leopoldo Fróes entrou no palco e fez uma comovida saudação ao italiano.

Aparentando estar sensibilizado, Zacconi agradeceu as manifestações carinhosas e afirmou levar de São Paulo uma das mais doces e gratas impressões da sua vida artística. Ele viajou nesta sexta-feira ao Rio onde fará três espetáculos.