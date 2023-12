1923: Companhia Abigail Maia brilha com peça de Oduvaldo Vianna

São Paulo

Nada mais natural seria que a forte chuva em São Paulo na noite desta quarta-feira (5) viesse empanar o brilho da estreia da companhia Abigail Maia no Theatro Sant’Anna. Agradável surpresa, entretanto, foi ver o teatro lotado para a première de "Última Ilusão", encantadora peça de Oduvaldo Vianna.

O gênero de teatro em que está calçado o trabalho do autor não deixou de arrebatar o público que julgava ir assistir a um espetáculo nos mesmos moldes e intenções das habituais comédias do Brasil, quase todas pouco preocupadas com a concepção teatral que as deva recomendar.

A "Última Ilusão" é uma linda manifestação de artes cênicas.