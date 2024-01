1924: Setembrino é cogitado para disputar eleição a presidente

São Paulo

Comenta-se nos círculos políticos que o ministro da Guerra, o general Setembrino de Carvalho, possa ser candidato, com apoio de membros do Exército, na eleição para presidente da República em 1926.

O general tem sido apontado como um líder que procura agradar a todos militares e que não fez perseguições de qualquer espécie, nem mesmo contra os implicados na revolta do forte de Copacabana de julho de 1922.

Também dizem que ele já tem assegurado o apoio dos políticos do Rio Grande do Sul, onde intermediou o fim do conflito armado entre um movimento revolucionário e os defensores do governador gaúcho, Borges de Medeiros.