1924: Ator Christiano de Souza faz festival de teatro no Boa Vista

São Paulo

O ator Christiano de Souza, uma das figuras de real talento do teatro no Brasil, realizará a sua récita de arte nesta quinta-feira (7) no popular Theatro Boa Vista, em São Paulo.

O programa organizado pelo festejado artista começará com a apresentação de "É Preciso Casar", uma peça desconhecida do público paulistano.

Depois, terá o ato humorístico de autoria do ator Procópio Ferreira intitulado "O Casamento do Seu Joaquim", no qual entram os principais personagens da aplaudida comédia "Zuzu", de Viriato Corrêa.

Esse será um festival de arte que deverá alcançar inteiro êxito. Christiano de Souza conta em São Paulo com muita simpatia.