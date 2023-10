1973: Guerra do Yom Kippur começa, e tropas israelenses recuam

São Paulo

Um conflito (que ficaria conhecido como Guerra do Yom Kippur) começou neste sábado (6) com as forças do Egito e da Síria lutando contra as de Israel em batalhas em terra, mar e ar.

O exército egípcio cruzou a margem oriental do canal de Suez, rompeu a linha Bar-Lev e penetrou no deserto. A operação aparentemente pegou de surpresa o adversário, que precisou recuar no Sinai.

Simultaneamente, tropas sírias invadiram as colinas de Golã, território ocupado por Israel, e conseguiram retomar várias posições na região.

Essas ações militares foram iniciadas em uma data que é sagrada no calendário judaico: o Yom Kippur, o Dia do Perdão.