1924: Brasil dá salvas de tiros para homenagear Woodrow Wilson

Começaram nesta quarta-feira (6) as homenagens do governo brasileiro, no Rio de Janeiro, em honra ao ex-presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, que morreu aos 67 anos no último domingo.

As fortalezas deram salvas de 21 tiros a cada quatro horas entre as 8h e as 18h, e os edifícios públicos hastearam a bandeira a meio pau.

Os prédios da legação e do consulado alemães no Rio não içaram a bandeira, diferentemente do que ocorreu com representações de outras nações (Wilson era o presidente dos EUA durante a Grande Guerra, e, após uma política de neutralidade, havia levado o país a apoiar os Aliados contra a Alemanha).