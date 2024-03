1924: Jornal inglês critica hipótese de Brasil construir navio de guerra

São Paulo

O jornal publicado em Liverpool, na Inglaterra, Journal of Commerce comentou as notícias sobre as supostas intenções do Brasil de construir um navio de guerra de grande porte, de 35 mil toneladas.

O veículo inglês apontou que as finanças do Brasil não navegam em mar de rosas e, por consequência, a crítica sensata há de fatalmente achar exagerado que o país gaste tanto dinheiro por uma unidade naval.

A publicação lembrou que o Chile já possui navios com canhões de 14 polegadas e que, se produzir uma competição de armamentos, a Argentina provavelmente não ficará contente com a aquisição de embarcações inferiores.