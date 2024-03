1974: General Geisel toma posse como presidente da República

São Paulo

O general Ernesto Geisel assumiu nesta sexta-feira (15) a Presidência da República, em sucessão ao também general Emílio Garrastazu Médici.

Ao receber o poder das mãos do antecessor, ele elogiou o trabalho dos governos militares que o Brasil teve a partir de 1964, especialmente o do último, e declarou esperar que entre a sua administração e o povo "se forje a mais perfeita sintonia do sentir, do pensar e do querer".

Missões estrangeiras e de convidados especiais, inclusive todos os governadores, cumprimentaram Geisel no Planalto.

O vice-presidente do novo governo é o general Adalberto Pereira dos Santos.