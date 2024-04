1924: Iates que eram de czar servirão a crianças soviéticas no Báltico

São Paulo

Na União Soviética, por decisão do Comissariado da Marinha, cinco iates que pertenciam a antiga família imperial foram entregues uns à Escola de Navegação e outros aos estabelecimentos de puericultura do estado.

Assim, elegantes iates, que outrora serviram ao czar Nicolau 2º, serão no próximo verão utilizados por filhos de trabalhadores em passeios no mar Báltico.

Outra notícia do país é que serão isentos do serviço militar, na medida do possível, os homens do agrupamento deste ano que sejam amparo das suas famílias. Eles precisarão fazer apenas um aprendizado de armas, sem permanência nas casernas.