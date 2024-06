1924: Governo alemão recebe voto de confiança no parlamento

São Paulo

O gabinete de governo da Alemanha obteve na sexta-feira (6) o voto de confiança no parlamento. Com isso, o jornal Berliner Tageblatt apontou que agora o país poderá começar a negociar a execução do relatório sobre as reparações da Grande Guerra, feito por uma comissão internacional de peritos.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Gustav Stresemann, fez no parlamento um discurso favorável a aceitação do relatório (o documento propõe um plano para que o país consiga pagar as indenizações).

Segundo ele, a concordância por parte da Alemanha com a proposta dos peritos servirá como base para a solução dessa questão.