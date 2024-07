1974: Brasil reconhece Guiné-Bissau como um país independente

São Paulo

O governo brasileiro divulgou que reconheceu Guiné-Bissau, um território na costa ocidental da África, como um país independente de Portugal.

Segundo a nota do Palácio do Itamaraty, o gesto foi formalizado com a concordância em apoiar o pedido do observador permanente da Guiné-Bissau na ONU para que a sua nação seja admitida como integrante daquela organização.

"A incorporação de uma nova nação irmã de língua portuguesa na comunidade internacional é recebida com particular satisfação pelo governo brasileiro", diz o Itamaraty.

O novo estado tem cerca de 36 km² e aproximadamente 530 mil habitantes.