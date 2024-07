São Paulo

Donald Trump foi ferido após tiros serem disparados contra ele durante um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, no sábado (13).

Dois dias depois a juíza Aileen Cannon, indicada por Trump, arquivou o processo criminal contra o ex-presidente no qual ele era acusado de posse ilegal de documentos sigilosos que tratam da segurança nacional dos Estados Unidos.

Em uma entrevista crucial para sua sobrevivência no pleito, Joe Biden afirmou ser o melhor candidato contra Donald Trump, minimizou a pressão que vem sofrendo para que desista e voltou a tropeçar em palavras.

A confusão aconteceu quando trocou o nome da vice-presidente, Kamala Harris, com o de Trump.

Para discutir o que muda nas eleições americanas após as últimas reviravoltas, a apresentadora Priscila Camazano recebe a colunista Lúcia Guimarães, no Como É que É? desta sexta-feira (19).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.