Bancos ficam instáveis e voos sofrem atrasos: acompanhe possíveis efeitos no Brasil do apagão

São Paulo

A pane generalizada que atingiu computadores nesta sexta-feira (19) afetou bancos, companhias aéreas, emissoras de TV, supermercados e muitos outros negócios em todo o mundo.

No Brasil, a companhia aérea Azul informou em comunicado que voos operados pela empresa podem sofrer "atrasos pontuais" devido a "intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas".

"A Azul informa que, devido intermitência no serviço global do sistema de gestão de reservas, alguns voos podem sofrer atrasos pontuais. A recomendação é que os clientes que possuem voo hoje e ainda não realizaram o check-in cheguem ao aeroporto mais cedo e dirijam-se ao balcão de atendimento da companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos clientes", disse a empresa.

Azul diz que voos podem atrasar nesta sexta devido ao apagão global - Rahel Patrasso/Reuters

O Bradesco informou que suas plataformas digitais foram afetadas pelo apagão e por isso não estavam disponíveis para os clientes do banco.

Em comunicado, o Bradesco informou também que suas equipes "estão atuando para regularização o mais breve possível".

"Em virtude de um apagão cibernético global que afeta várias empresas no mundo, os sistemas dos canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente", disse o Bradesco.

Com Reuters