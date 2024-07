1974: Tropas da Grécia vão para Chipre, e Turquia faz ultimato

São Paulo

Navios com unidades do exército da Grécia começaram a se deslocar na noite desta terça-feira (16) a Chipre. No dia anterior, a Guarda Nacional Cipriota —comandada por oficiais gregos— havia deposto o presidente do país, Makarios.

A Turquia decidiu emitir um ultimato aos militares gregos em Chipre para que devolvam o poder a Makarios. Não foi divulgado o texto da mensagem, mas sabe-se que o governo turco está disposto a agir na ilha.

Para uma intervenção militar em Chipre, tanto a Grécia como a Turquia apontam como justificativa a defesa da população civil. Nesse país vivem aproximadamente 450 mil gregos e 118 mil turcos.