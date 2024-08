1924: É trasladado corpo de deputado italiano morto por fascistas

São Paulo

O corpo do deputado socialista italiano Giacomo Matteotti —autor de denúncias contra os fascistas— foi retirado nesta quarta-feira (20) de Riano, localidade perto de Roma.

O político havia sido sequestrado em 10 de junho na capital da Itália e assassinado por uma esquadra fascista. Os restos mortais foram encontrados em Riano só neste sábado (16).

Quando o traslado começou, caminhões com flores, oferecidas por numerosas associações, fizeram o acompanhamento. Antes, missas em memória de Matteotti foram rezadas na capela do cemitério local. O funeral será realizado em Fratta Polesine, no norte do país.