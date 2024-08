Como Silvio Santos virou o maior comunicador do Brasil?

São Paulo

Silvio Santos, dono e apresentador do SBT, morreu na madrugada deste sábado (17), aos 93 anos.

Orgulhoso de sua intuição, Silvio Santos construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da história da televisão brasileira. Sem ligação com políticos nem vínculo com algum grupo empresarial, dizia ser o único dono de TV que gostava realmente de TV.

Folhapress

Fato raro na indústria do entretenimento, foi por quase cinco décadas apresentador e proprietário de sua emissora de televisão. Dono de uma fortuna estimada em cerca de R$ 6 bilhões, chegou a ser sócio majoritário de mais de 30 empresas.

