1924: Vital Brazil reassume cargo de diretor do Instituto Butantan

São Paulo

A solenidade de posse do médico Vital Brazil no cargo de diretor do Instituto Butantan foi realizada nesta quarta-feira (3). Ele é um dos fundadores desse estabelecimento científico e foi o seu diretor por 20 anos, em um período de labor intenso e profícuo.

A decisão do governo de São Paulo de recolocá-lo no cargo gerou uma repercussão bastante positiva.

Na cerimônia de posse, o secretário estadual do Interior, José Lobo, declarou que Vital Brazil nem deveria ter sido afastado do posto (a saída ocorreu em 1919) e que o retorno do médico agora ao Butantan significava uma conquista para o Serviço Sanitário do estado de São Paulo.