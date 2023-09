São Paulo

O Dia da Memória Pet será lembrado com uma programação especial neste domingo (10) no crematório Pet Memorial, em São Bernardo do Campo (SP).

O evento é gratuito e aberto ao público que queira homenagear seus peludos.

Dia da Memória Pet é lembrado no segundo domingo de setembro - Adobe Stock

A programação conta, a partir das 11h, com uma celebração realizada pelo padre Júlio Miguel, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e bênção nos pets e no cinerário –espaço que abriga urnas com as cinzas dos animais.

A capela ecumênica, com a imagem de São Francisco de Assis, ficará aberta para visitação e orações durante todo o evento.

"Disponibilizaremos rosas brancas e velas para todos que quiserem prestar homenagem a seus animais de estimação", diz Orlando Alessi, médico veterinário e diretor comercial do local.

O Dia da Memória Pet é lembrado em São Paulo desde 2018. Lei estadual estabelece que a comemoração ocorra todo segundo domingo de setembro. O projeto se baseia no Memorial Pet Day, que existe há mais de 40 anos nos Estados Unidos e na Europa.

"É o dia de lembrarmos dos nossos pets que nos fizeram tão felizes e hoje nos fazem falta. Ter uma data exclusiva para os animais pode facilitar o processo do luto, pois quando compartilhamos o sofrimento, temos mais condições de passar por esse processo", afirma Alessi.

O evento vai até as 17h. O Pet Memorial fica na av. Estrada Particular Sadae Takagi, 860 (km 21 da rodovia dos Imigrantes), no bairro Cooperativa, em São Bernardo do Campo.

A morte de um animal de estimação é uma experiência dolorosa, e cada pessoa reage de uma forma diante do luto.

A ideia é que no Dia da Memória Pet tutores pensem nos bichinhos e compartilhem imagens, ações e experiências que mostrem a importância deles em suas vidas.

Há diversas formas de celebrar a memória dos animais de estimação: visitando locais que o peludo gostava, levando amor e atenção a outros pets, doando ração, medicamentos e outros itens importantes para animais que aguardam a adoção.

Outra possibilidade é fazer uma montagem com fotos de momentos com os seus pets. "É uma maneira de relembrar momentos divertidos que tutores e pets passaram juntos", diz Alessi.

