Brasília

Muita gente gosta de assistir a séries, filmes e eventos esportivos na maior tela possível. Mas, principalmente em ambientes compactos, é preciso levar em consideração a distância da TV em relação ao sofá para escolher o tamanho ideal do equipamento.

A seguir, veja as orientações da arquiteta Taís Vieira, do escritório Triz Arquitetura, para acertar na escolha da televisão e na sua instalação.

Nesta sala, para medir a distância em relação à TV, foi preciso considerar o encosto do sofá e a prateleira atrás dele; o projeto é da Triz Arquitetura - Carolina Lacaz

Tamanho

Antes de comprar a televisão, meça a distância entre o local onde o aparelho será instalado e a posição do olhar da pessoa sentada no sofá. Não adianta calcular apenas o espaço entre as duas paredes do ambiente. É preciso descontar as espessuras do encosto do sofá e do suporte da TV (um painel, por exemplo).

Depois, é necessário saber qual é a resolução do equipamento. "Antes, com a resolução padrão, se você chegasse perto da imagem, veria o contorno dos desenhos, que não era tão bem demarcado. Era um ruído que existia na tela e era isso que fazia cansar a vista", afirma a arquiteta

Assim, era aconselhável que o espectador ficasse mais distante da TV. Ou, quanto mais estreito fosse o ambiente, menor teria que ser o tamanho da tela.

Agora, com os equipamentos mais modernos, é possível assistir à televisão mais de perto em telas maiores. Veja o cálculo que deve ser feito para saber quantas polegadas deve ter a TV de acordo com a resolução e a distância em relação ao sofá:

Se a resolução for padrão, multiplique a distância por 12

Se for HD, por 18

Se for Full HD, por 21

Se for 4K, por 32,8

Por exemplo, para uma distância de cerca de 2 m, o ideal é que uma TV 4K tenha 65 polegadas. Se ela for Full HD, deve ter 42 polegadas.

No caso de um aparelho 8K, o tamanho poderia ser ainda maior. Mas talvez isso não fique tão confortável para o espectador, já que é importante respeitar o campo visual do olhar. Então, a arquiteta orienta a seguir a mesma conta feita para o modelo 4K.

Distância

Se você já tem o equipamento e agora quer saber qual é a distância ideal para deixá-lo em relação ao sofá, será preciso fazer a conta contrária.

Se a resolução for padrão, divida o número de polegadas por 12

Se for HD, por 18

Se for Full HD, por 21

Se for 4K, por 32,8

Assim, uma TV 4K de 60 polegadas pode ficar a cerca de 1,80 m do espectador. Já a distância de um aparelho do mesmo tamanho com resolução Full HD deve ser de mais ou menos 2,85 m.

Vale ressaltar que essas contas ajudam a dar uma referência, mas não são regras fixas.

Altura

Na sala, o eixo (centro) da televisão deve ficar numa altura de 1,20 m a 1,30 m em relação ao piso. No quarto, como a pessoa vai estar na cama, ele pode ficar um pouco mais acima, entre 1,40 m e 1,50 m.

Dicas