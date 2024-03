Brasília

Na reunião ministerial desta segunda-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) queria que a imprensa prestasse atenção nos dados que seriam apresentados pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Como reforço, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) entregou uma mensagem: que ele falasse com mais entusiasmo.

O chefe da pasta fez uma apresentação de mais de uma hora. O pedido de Alckmin, que chegou em um recado, se transformou num momento cômico, que arrancou risadas dos demais.

O presidente Lula, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin, conduz reunião ministerial para balanço e apresentação de dados do primeiro ano do governo - Pedro Ladeira/Folhapress

Quando apresentava resultados relacionados à área da Saúde, Rui Costa leu o bilhete que havia recebido, com o pedido por mais animação.

"O presidente está pedindo que eu fale com mais entusiasmo aqui", leu o ministro, provocando as risadas. Na sequência, alguém acrescentou que foi o vice Geraldo Alckmin (PSB) que havia escrito o recado e não Lula.

"Foi o Alckmin que pediu para falar com mais entusiasmo aqui. Mas os números falam por si só aqui. Os números são muito expressivos", completou.

Lula se reuniu com os ministros do governo no Palácio do Planalto para fazer um balanço e apresentar dados do primeiro ano do governo. Na fala de abertura, chamou Jair Bolsonaro (PL) de "covardão" por não ter levado adiante os planos golpistas e acrescentou que só não houve golpe porque "algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas" não quiseram seguir por esse caminho.

O presidente Lula afirmou também que agora se tem certeza sobre o que antes se falava como "insinuação" em um golpe contra a democracia brasileira. Segundo ele, o Brasil viveu um sério risco de uma ruptura democrática em 2022.

A reunião terminou no início da tarde.