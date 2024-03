Brasília

As estimativas oficiais do governo federal indicam um déficit de R$ 9,3 bilhões, o equivalente a -0,1% do PIB. Embora pior do que o superávit de R$ 9,1 bilhões aprovado no Orçamento, o resultado segue dentro do intervalo de tolerância da meta.

"Não é sinal de conforto, mas de que as contas públicas estão sob controle", disse o secretário de Orçamento Federal, Paulo Bijos, em entrevista coletiva para comentar os resultados.

Os números do governo mostram uma perspectiva mais otimista do que a do mercado financeiro, que espera um déficit de 0,75% do PIB (Produto Interno Bruto) para este ano, diante de uma expectativa de arrecadação menor.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) - Adriano Machado - 13.dez.2023/Reuters

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira (22) um bloqueio de R$ 2,9 bilhões nas despesas do Orçamento de 2024 para evitar um estouro no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal.

Mas o desempenho da arrecadação permitiu ao Executivo apresentar o primeiro relatório bimestral com um resultado primário dentro da meta fiscal, que tem como alvo central o déficit zero, mas permite uma flutuação até 0,25% do PIB para mais ou menos.

