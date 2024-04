Brasília

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, publicou uma foto nesta sexta-feira (26) com o deputado Antonio Brito (PSD-BA), considerado candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara.

Deputados que buscam se viabilizar na eleição cortejam apoio do PL, já que o partido tem a maior bancada da Câmara (com 95 deputados). Além de Brito, despontam hoje como candidatos o líder da União Brasil na Casa, Elmar Nascimento (BA), e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

"Hoje, em Mogi das Cruzes, tive a honra de receber a visita do deputado federal Antonio Brito, candidato à Presidência da Câmara dos Deputados", escreveu Valdemar em publicação nas redes sociais.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o deputado Antonio Brito (PSD-BA) - Reprodução

À Folha, Valdemar afirma que Brito é "um bom candidato". "Tem outros dois bons nomes [Nascimento e Pereira] que despontam. Brito é um nome que o nosso pessoal respeita muito, que não teríamos problemas. A nossa questão é ver se vamos lançar um candidato para concorrer ou não, e isso ainda não foi decidido", diz.

Uma parte dos parlamentares do PL defende uma candidatura própria e destacam o nome do líder da legenda na Câmara, Altineu Côrtes (RJ). Em outubro, o partido designou o deputado Luiz Philippe de Orléans e Bragança (SP) para coordenar o processo interno de escolha do candidato.

De outro lado, há quem aposte que o partido não terá um nome na disputa, mas que irá insistir numa eventual candidatura para poder negociar mais espaços dentro da Casa.

Dos três nomes colocados até o momento, Brito tem sido destacado como o mais alinhado ao governo Lula (PT). Também são lembrados como possíveis candidatos os líderes do PP, Doutor Luizinho (RJ), e o do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL).

Apesar de ocorrer somente em fevereiro de 2025, a disputa pela sucessão na Câmara já movimenta os parlamentares desde o começo do ano. Lira tem afirmado publicamente que ainda não escolheu o seu candidato, apesar de aliados apontarem uma preferência dele a Elmar Nascimento, de quem é próximo.

Lira não pode tentar a reeleição e busca transferir seu capital político a um nome de sua escolha. Em entrevista à GloboNews na quinta (25), o presidente da Câmara reforçou que não tem candidato e disse que ainda é cedo para discutir a sucessão.

"Não há um parlamentar na Câmara que tenha ouvido da minha boca que meu candidato é A, B ou C. Os três candidatos postos hoje foram meus eleitores nas duas eleições, Brito, Elmar, Marcos Pereira. Todos são líderes e presidente de partido, portanto, muita representatividade na Casa. Só não acho justo antecipar um assunto que vai nos dividir ou pode não somar nada agora", disse Lira

O alagoano também afirmou que irá trabalhar para conseguir apoio tanto do PL quanto do PT em torno de seu candidato, já que reuniu os dois partidos na sua reeleição. "Vou buscar a união de tantos quantos partidos eu puder para isso."