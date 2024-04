O aumento de críticas na sociedade civil à atuação do ministro Alexandre de Moraes, impulsionadas pela briga judicial com Elon Musk está sendo visto como algo favorável para o ato de Jair Bolsonaro previsto para o próximo domingo (21). Ainda que o dono do X não tenha brigado com o ministro do STF por causa do ex-presidente, o episódio foi visto por aliados como uma vitória para Bolsonaro e sua militância, por desgastar Moraes.

Leia reportagem completa: Ato de Bolsonaro vai retrucar minuta do golpe e terá Musk como combustível