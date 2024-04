O enxugamento do quadro de funcionários ativos é puxado sobretudo pela combinação da falta de reposição de mão de obra por meio de novos concursos públicos —o último foi realizado em 2013, com as aposentadorias (quase 85% do total). Em 2023, segundo dados do BC, um servidor deixou a instituição a cada três dias, em média.

