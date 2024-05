São Paulo

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), comemorou nas redes sociais a estimativa de aumento em embarques da rodoviária do Tietê, em São Paulo, para a capital fluminense devido ao show da Madonna que acontece neste sábado (4), em Copacabana. Na publicação, Paes usou uma imagem criada por inteligência artificial que virou meme e gerou muitos comentários.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) publica foto produzida por inteligência artificial e vira meme - Reprodução

A foto mostra uma multidão com rostos deformados ao lado de um ônibus. Ao #Hashtag, o prefeito do Rio explica que a foto realmente foi gerada artificialmente por iniciativa dele próprio. Ele afirmou que é adepto pessoal do uso da tecnologia e o objetivo foi homenagear os paulistas que estão indo ao Rio de Janeiro para prestigiar a rainha do pop: "Reconheço que a foto ficou um horror", disse por meio da assessoria.

Na publicação para as redes sociais, o prefeito incentiva e comemora o aumento do turismo na cidade: "Bora Paulistada! Uma honra receber vocês no Rio! Tá liberado invadir nossa praia! Aliás, o Brasil todo é muito bem-vindo! A Cidade Maravilhosa é de todos os Brasileiros!"

