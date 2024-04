A PEC (proposta de Emenda à Constituição) do Quinquênio foi aprovada nesta quarta (17) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), criticou a PEC e disse que será necessário dialogar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG)



"Não me parece adequado o Congresso sinalizar uma matéria para o topo da carreira do funcionalismo público enquanto não há proposta para os servidores. O governo tem feito um esforço fiscal em diferentes áreas. Vamos dialogar e pedir bom senso e reflexão do Congresso", disse.

Leia reportagem completa: Governo tenta barrar PEC que turbina salário de juízes em meio a greves