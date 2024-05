Governo do RS pede que moradores do Vale do Taquari deixem suas casas

São Paulo

A Defesa Civil e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediram para os moradores do Vale do Taquari deixarem as áreas de risco na noite desta quarta-feira (1º) e procurarem abrigos públicos ou outros locais seguros para permanecerem durante a elevação do rio, prevista para a madrugada.

Segundo a Defesa Civil, o rio recebe grande quantidade de água devido às fortes chuvas que atingem o estado e está ultrapassando, de forma extraordinária, a cota de inundação.

Rastro de destruição causada pela forte chuvas na cidade de Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul - Carlos Macedo/Folhapress

"A elevação vai atingir os patamares do que observamos em setembro do ano passado. Possivelmente mais que setembro do ano passado", disse o governador em vídeo de alerta publicado nas redes sociais.

A orientação de evacuação abrange as seguintes cidades: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arrio do Meio, Encantado e Lajeado.

"Saiam de suas casas e busquem locais seguros", reforçou Leite. "É muito importante, ainda nesta noite, que as pessoas saiam das suas casas e fiquem em segurança, porque o pior momento vai acontecer nesta madrugada", disse.

As pessoas que não tiverem lugares alternativos para ir devem procurar informações na Defesa Civil local sobre abrigos públicos, rotas de fuga e pontos de segurança.

Mais cedo, Leite afirmou afirmou ao presidente Lula (PT) que o estado vive uma "situação de guerra" por causa das fortes chuvas que já deixaram dez mortos e 21 desaparecidos desde segunda-feira.

"Reforcei que precisamos da participação efetiva e integral das Forças Armadas na coordenação deste momento, que é como o de uma guerra. Não temos um inimigo para ser combatido, mas temos muitos obstáculos para serem superados e precisamos da atuação das Forças Armadas", escreveu Leite nas redes sociais após telefonar ao petista.

Lula marcou para esta quinta-feira (2) uma viagem ao Rio Grande do Sul. Ele deve acompanhar ações de resgate de moradores e definir ações emergenciais para o estado.