O Governo Lula precisou recalcular os esforços de ajuda à tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O agravamento da tragédia levou Lula a ampliar resposta com um fator prático e outro simbólico.

Isso aconteceu porque a situação das inundações piorou depois da resposta inicial, mas também porque as fórmulas antigas como liberar saque do FGTS ou mobilizar algumas tropas das Forças Armadas já não parecem mais suficientes para lidar com uma nova era de desastres climáticos.

