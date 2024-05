Brasília

O Ministério do Meio Ambiente e o BNDES anunciaram nesta quarta-feira (22) o resultado do edital Restaura Amazônia, que selecionou três entidades para executar projetos de restauração da floresta. Serão R$ 450 milhões direcionados para recuperação do bioma.

Os resultados foram divulgados nesta manhã desta quarta, Dia Internacional da Biodiversidade. O edital faz parte da iniciativa Arco da Restauração da Amazônia. No evento, foram apresentados programas e ações relacionadas à proteção da biodiversidade no país.

O anúncio aconteceu por volta das 9h, com presença da ministra Marina Silva, da diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e de representantes do MMA, Ibama, ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro e Jardim Botânico do Rio de Janeiro.