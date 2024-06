Brasília

Operação Seguridade: A Polícia Federal prendeu em flagrante um suspeito de ameaçar de morte servidores em uma agência do INSS em Ipatinga (MG). Ele coagia as vítimas caso seus pedidos não fossem atendidos. O homem foi preso em flagrante, quando os policiais cumpriam o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito.

Durante a ação, o indivíduo ameaçou a equipe de policiais e coagiu uma testemunha. Medidas cautelares foram impostas ao investigado, como a proibição de acesso ou frequência às agências do INSS.

Operação One by One V: Em Uberaba, a PF apreendeu equipamentos de informática de um suspeito de armazenar arquivos de abuso e exploração sexual infantojuvenil na internet.

Os aparelhos serão periciados para colher informações que indiquem o envolvimento do investigado com a prática de outros crimes, além da participação de outras pessoas e eventuais esclarecimentos sobre as circunstâncias investigadas.