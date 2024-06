Brasília

O presidente Lula (PT) reuniu-se com a equipe que cuida da articulação política com o Congresso e decidiu tentar ampliar o diálogo com parlamentares e ministros que representam bancadas.



O encontro ocorreu após derrotas na sessão do Congresso, na semana passada. Lula viu dois vetos a projetos de lei serem derrubados. Um deles tratava da visita de presos a famílias, o que ficou proibido pelos parlamentares.

Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) saiu vitorioso na sessão, que acabou virando uma espécie de duelo de forças do atual chefe do Executivo e seu antecessor.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (4) Leia as reportagens publicadas nesta terça

Um veto de Bolsonaro contra a criminalização das fake news no período eleitoral foi mantido.

O governo justifica que não tem como ganhar em projetos que tratam de costumes diante de um Congresso de maioria conservadora.



Ainda assim, Lula não gostou de perder e pretende ampliar a presença na articulação política. Uma das medidas serão reuniões semanais com líderes do governo no Congresso e ministros que negociam com os parlamentares.