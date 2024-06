Brasília

O projeto que proíbe delações premiadas de presos tem o apoio tanto de integrantes de partidos de oposição como de apoio ao governo Lula (PT).

A colaboração de pessoas detidas foi fortemente criticada por petistas no passado, no âmbito da Lava Jato. Tanto que o então deputado Wadih Damous (PT) apresentou uma proposta no Congresso para proibir que as delações fossem firmadas dessa forma.

Agora, o tema voltou à tona com o apoio de 13 partidos na Câmara. Integrantes da oposição passaram a defendê-lo depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou a ser investigado por crimes com base na colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens.

Na Câmara, deputados ainda defendem brecar a delação de presos após o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) ter sido acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco como fruto da delação do ex-policial Ronnie Lessa.

A crítica de quem defende o projeto é que as acusações são fracas em provas e se sustentam apenas em depoimentos.

A expectativa era que a urgência do projeto — o que acelera a tramitação do texto — fosse analisada nesta terça (11), o que não ocorreu. Ainda assim, o tema pode ser debatido nesta semana.

Líderes de partidos do centrão, da direita e esquerda apostam que o Congresso vai aprovar a medida se ela for pautada.