Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta terça-feira (2), da comemoração do 2 de Julho, a Independência da Bahia, em Salvador. Em vídeo publicado em sua conta no X (antigo Twitter), Lula aparece ao lado do governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), defendendo que a data se torne uma festa nacional.

"Eu acho que nós vamos ter que transformar o 2 de julho numa festa nacional. O presidente da República tem que participar do 7 de setembro, mas ele tem que participar do 2 de julho oficialmente. Isso aqui tem que entrar no calendário da independência do Brasil", diz Lula.

Nas imagens, o presidente aparece com parte do traje típico dos Filhos de Gandhi, tradicional bloco de carnaval baiano.

O presidente viajou para a Bahia na última sexta-feira (28), onde fez anúncios de investimentos e concedeu entrevistas a emissoras locais.

Acompanhe tudo que acontece em Brasília nesta terça (2) Leia as reportagens publicadas nesta terça